Елена Подкаминская поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением сына:

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6 марта 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram podkaminskaya_official

Елена Подкаминская, которая недавно стала мамой в третий раз, привыкает к своему новому статусу. Артистка до сих пор получает теплые поздравления от друзей и поклонников.

Недавно Подкаминская решила поблагодарить всех тех, кто проявил к ней и ее новорожденному малышу внимание.

"Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня!" - написала Елена в своем Instagram.

Звезда призналась, что среди ее подписчиков сплошь интеллигентные, доброжелательные и душевные люди. Ей не пишут гадости в комментариях, не критикуют ее внешний вид. Также знаменитость поведала: пока сложно поверить, что она многодетная мать.

"И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше!" – резюмировала Лена.

Женщина очень тщательно скрывала интересное положение. О том, что она была беременна, поклонники узнали только после заявления актрисы.