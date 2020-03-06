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Елена Подкаминская поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением сына: "Трое, мои!"

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Подкаминская поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением сына:
Фото из соцсетей, Instagram podkaminskaya_official

Елена Подкаминская, которая недавно стала мамой в третий раз, привыкает к своему новому статусу.  Артистка до сих пор получает теплые поздравления от друзей и поклонников.

Недавно Подкаминская решила поблагодарить всех тех, кто проявил к ней и ее новорожденному малышу внимание.

"Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня!" - написала Елена в своем Instagram.

Звезда призналась, что среди ее подписчиков сплошь интеллигентные, доброжелательные и душевные люди. Ей не пишут гадости в комментариях, не критикуют ее внешний вид. Также знаменитость поведала: пока сложно поверить, что она многодетная мать.

"И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше!" – резюмировала Лена.

Женщина очень тщательно скрывала интересное положение. О том, что она была беременна, поклонники узнали только после заявления актрисы.

 
 
 
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Друзья! Спасибо! Праздник, фейерверк поздравлений, участия и добра!???????????? И главное, что поражает: какие вы все удивительно интеллигентные, доброжелательные и душевные! Я, если честно, иногда даже побаиваюсь заглядывать на другие страницы, так много бывает резких, злобных комментариев и оценок человека. Вы почему все такие приятные и светлые люди!?!???????? Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня! И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше! ???? Style @lisakova Photo & Muah @lyubovmua

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 5 Мар 2020 в 8:46 PST

ЕЧ

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