Елена Подкаминская поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением сына:

Елена Подкаминская, которая недавно стала мамой в третий раз, привыкает к своему новому статусу. Артистка до сих пор получает теплые поздравления от друзей и поклонников.
Недавно Подкаминская решила поблагодарить всех тех, кто проявил к ней и ее новорожденному малышу внимание.
"Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня!" - написала Елена в своем Instagram.
Звезда призналась, что среди ее подписчиков сплошь интеллигентные, доброжелательные и душевные люди. Ей не пишут гадости в комментариях, не критикуют ее внешний вид. Также знаменитость поведала: пока сложно поверить, что она многодетная мать.
"И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше!" – резюмировала Лена.
Женщина очень тщательно скрывала интересное положение. О том, что она была беременна, поклонники узнали только после заявления актрисы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья! Спасибо! Праздник, фейерверк поздравлений, участия и добра!???????????? И главное, что поражает: какие вы все удивительно интеллигентные, доброжелательные и душевные! Я, если честно, иногда даже побаиваюсь заглядывать на другие страницы, так много бывает резких, злобных комментариев и оценок человека. Вы почему все такие приятные и светлые люди!?!???????? Спасибо Вам! Мы с сыном почувствовали себя героями дня! И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше! ???? Style @lisakova Photo & Muah @lyubovmua