Алсу станцевала с Димой Биланом

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6 марта 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram alsou_a

Алсу в свои 36 лет выглядит моложе многих ровесниц. Артистка умеет подбирать женственные образы. Недавно исполнительница выложила в сети снимок, на котором она предстала в необычном платье.

Компанию коллеге на фото составил певец Дима Билан. Алсу запечатлена в атласном платье с запахом мятного цвета, а Дима в элегантном костюме. Наряд подчеркнул фигуру многодетной мамы. К слову, Алсу оделась в одной цветовой гамме с Биланом.

«Про белые розы и желтые тюльпаны», — написала под фотографией звезда, процитировав строчки из хита Димы Билана.

Поклонники восхитились нарядом девушки, а также понадеялись, что это не последний совместный кадр артистов и они еще смогут поработать на одной площадке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Про белые розы и жёлтые тюльпаны @bilanofficial ???????????????? Публикация от ALSOU (@alsou_a) 4 Мар 2020 в 12:12 PST