Анна Седокова призналась, что на личном опыте знает о насилии

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3 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Певица Анна Седокова рассказала, что пережила насилие, когда ей было всего 12 лет. Звезда заступилась за девочек, «которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый».

37-летняя певица призналась, что ей понадобилась четверть века, чтобы начать говорить о случившемся. Она заявила, что восхищается теми, кто не молчит о насилии. Артистка высказала мнение, что женщины должны научиться уважать самих себя.

«Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты. Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк, стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком», - сказала Седокова.