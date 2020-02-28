Анна Седокова призвала подписчиков присоединиться к ее марафону питания

Анна Седокова решила вплотную заняться своим здоровьем и недавно сдала анализы. По их результатам девушка узнала, от каких продуктов ей стоит отказаться, чтобы чувствовать себя лучше и не набирать вес.
Анна в Instagram рассказала, что полностью исключила из рациона молоко и яйца. Оказалось, эти продукты негативно сказываются на организме звезды.
Седокова уточнила: если перестать есть неподходящую по здоровью еду, снизится риск развития хронических заболеваний, ведь тело перестает бороться с пищей и начинает активно противостоять инфекциям.
«Лучше знать о несовместимости, чем заполнять организм тем, что он не способен принять", – предупреждает артистка.
Тест, который сделала молодая мама, выявил у нее аллергию на куриный белок и коровье молоко. Аня уже неделю не употребляет в пищу раздражители и призвала подписчиков присоединяться к ее марафону без яиц и молока, ведь эти продукты – самый распространенный аллерген. Певица пообещала ежедневно выкладывать рецепты блюд, в которых не использованы раздражители.
Поклонники с воодушевлением восприняли эту новость и присоединились к затее Седоковой.
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Сейчас или никогда. И вы нужны мне. Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь. Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца ???? и молочные продукты ????. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю - да, пусть , что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде !!! От лапши до круассанов. Итак, я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! Только нам нужно: 1. Придумать хештег ???? Жду преложения в комментах. 2. Понять, как разыграть мой приз - Абонемент в один из лучших СпортКлубов вашего города на месяц победительнице ???? Как будем выбирать, пишите в комментах. Каждый день я буду публиковать полезные рецепты и много таких же полезных знаний. Итак, кто со мной за совершенным для себя телом? Ставьте ❤️ и отвечает на вопросы ????????