Анна Седокова призвала подписчиков присоединиться к ее марафону питания

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28 февраля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram annasedokova

Анна Седокова решила вплотную заняться своим здоровьем и недавно сдала анализы. По их результатам девушка узнала, от каких продуктов ей стоит отказаться, чтобы чувствовать себя лучше и не набирать вес.

Анна в Instagram рассказала, что полностью исключила из рациона молоко и яйца. Оказалось, эти продукты негативно сказываются на организме звезды.

Седокова уточнила: если перестать есть неподходящую по здоровью еду, снизится риск развития хронических заболеваний, ведь тело перестает бороться с пищей и начинает активно противостоять инфекциям.

«Лучше знать о несовместимости, чем заполнять организм тем, что он не способен принять", – предупреждает артистка.

Тест, который сделала молодая мама, выявил у нее аллергию на куриный белок и коровье молоко. Аня уже неделю не употребляет в пищу раздражители и призвала подписчиков присоединяться к ее марафону без яиц и молока, ведь эти продукты – самый распространенный аллерген. Певица пообещала ежедневно выкладывать рецепты блюд, в которых не использованы раздражители.

Поклонники с воодушевлением восприняли эту новость и присоединились к затее Седоковой.