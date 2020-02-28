Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

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28 февраля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году. По словам звезды, на тот моменту них с артистом были разные жизненные цели.

Кудрявцева призналась, что любила певца и хотела создать с ним семью, однако все его стремления были направлены на карьеру. Телеведущая рассказала, что не стала бороться за отношения, и обратила внимание на другого.

«Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!» - вспомнила Кудрявцева.