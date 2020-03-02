Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родился первый ребенок

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родился первый ребенок
фото: pixabay.com

Модель Ольга Зуева и актер Данила Козловский впервые стали родителями. Возлюбленная Козловского родила дочь. Молодая мама опубликовала в Инстаграм фото с ребенком  на руках и написала пост.

Пол, имя, рост и вес новорожденного избранница Козловского не раскрыла, как и дату рождения первенца. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", - так написала Зуева о рождении малыша, и все поняли - у Ольги и Данила родилась девочка. 

Возможно, Козловский пристутствовал на родах и первым взял дочь на руки. Ольга уехала рожать за границу раньше. Козловский вылетел позже, незадолго за родов.

Зуеву называют невестой Козловского, официально они пока не поженились.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva)2 Мар 2020 в 5:12 PST

Недавно актриса Елена Подкаминская стала многодетной мамой. Родила сына.

ИЧ

//картина дня

В мире

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Окончательное отделение Донбасса от Киева станет прецедентом, который приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В ВШЭ следят за ситуацией со студентом вуза Асланом Субханкуловым, который 18 февраля вернулся из Италии и находится сейчас в больнице. Он оказался в палате с пациентом…

//новости ан

24 человека госпитализированы и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с молодым человеком, у которого подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом заявляет…

//новости ан

//новости ан

1,4 миллиона заплатил Первый канал и за аптечного РЕВИЗОРРО Екатерину Диденко, на дне рождения которой погибли трое человек. "Безутешная вдова" "делилась болью"…

//новости ан

Глава комитета по международной политике Федерального собрания ФРГ, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - ХДС Норберт Реттген призвал ввести санкции…

//новости ан

Депутат Госдумы Александр Старовойтов предлагает привязать величину штрафа за нарушение ПДД к стоимости автомобиля, ведь по его мнению водитель "Ferrari" и водитель…

Тренер по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов…

//новости ан

В отношении педагога одной из школ Астрахани возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области. Учительница подозревается…

Видео, где обычная питерская бабулечка креативно пообщалась с полицейским на марше памяти Бориса Немцова, позабавило пользователей Сети. Женщина предупредила его,…

//новости ан

Сергей Лисовский отказался прокомментировать новые журналистские расследования убийства тележурналиста Владислава Листьева. Ранее его имя упоминалось в СМИ как одного…

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи. Абхазского политика из Сочи перевозят в Краснодар. Бжания…

Владимир Соловьев посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной…

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25…

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия"…

Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер. Ведомство…

Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового…