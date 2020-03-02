У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родился первый ребенок

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2 марта 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Модель Ольга Зуева и актер Данила Козловский впервые стали родителями. Возлюбленная Козловского родила дочь. Молодая мама опубликовала в Инстаграм фото с ребенком на руках и написала пост.

Пол, имя, рост и вес новорожденного избранница Козловского не раскрыла, как и дату рождения первенца. "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", - так написала Зуева о рождении малыша, и все поняли - у Ольги и Данила родилась девочка.

Возможно, Козловский пристутствовал на родах и первым взял дочь на руки. Ольга уехала рожать за границу раньше. Козловский вылетел позже, незадолго за родов.

Зуеву называют невестой Козловского, официально они пока не поженились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva)2 Мар 2020 в 5:12 PST

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