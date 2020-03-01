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Елена Подкаминская поделилась новостью о рождении третьего ребенка

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Подкаминская поделилась новостью о рождении третьего ребенка

Актриса Елена Подкаминская поделилась радостной новостью, она стала многодетной мамой. Звезда сериала "Кухня" 21 февраля родила третьего ребенка. О рождении сына 40-летняя Подкаминская написала в Инстаграм в первый день весны.

Теперь актриса и ее супруг Денис Гущин воспитывают двух девочек и мальчика.  Имя новорожденного сына родители пока не называют. Старшая дочь Ева у Елены и Дениса родилась в 2017 году. Пара не стала растягивать время, как только Ева немного подросла, они задумались о наследнике.

Еще у Подкаминской есть девятилетняя дочь Полина. Ее отец - Александр Пляцевой.

Подкаминская опубликовала фото, на котором  она запечатлена на последнем месяце беременности и написала:
"Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох!
Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына".

Поклонники сердечно поздравляют актрису: "Поздравляю, вы-очаровательная женщина и талантливая актриса", "Елена, от всей души Вас поздравляю! Счастья и здоровья Вам и вашей семье! Вы потрясающая актриса и мама)", "Здоровья крепкого и всего наилучшего маме и малышу".

 
 
 
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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)1 Мар 2020 в 2:04 PST

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