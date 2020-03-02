Сообщается, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

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2 марта 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает We gor this covered.

Известно, что некоторые продюсеры студии Disney сейчас пытаются добиться возвращения Джонни в проект, ведь в октябре 2018 года было объявлено, что Деппа отстранили от этой роли. По данным источника, Крэйг Мазин и Тед Эллиот сейчас пишут сценарий новой части о приключениях капитана Джека Воробья.

Попытки перезапуска "Пиратов Карибского моря" уже были в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз, но они покинули проект в начале 2019 года, причины не разглашались.

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