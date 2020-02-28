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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Энрике Иглесиас, Sud Presse/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, как они с Анной Курниковой назвали свою новорожденную дочь. Оказалось, что счастливые многодетные родители выбрали малышке русское имя.

Вторая дочь и третий ребенок Энрике и Анны появился на свет 30 января. Курникова выбрала имя Маша (не Мария), а Иглесиас согласился с тем, что оно очень красивое. Музыкант отметил, что учит русский язык и уже может на нем разговаривать. Он также признался, что дома у них говорят на смеси русского, английского и испанского.

Напомним, в 2017 году у Энрике и Анны родились близнецы, котрых назвали Люси и Николас.

ЕТ

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