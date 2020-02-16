Анна Курникова опубликовала фото из роддома с новорожденным ребенком и Энрике Иглесиасом

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16 февраля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Курникова, фото из соцсети

Российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фото из роддома с новорожденным ребенком и мужем Энрике Иглесиасом. 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас на днях стали многодетными родителями.

О пополнении в их семье рассказал младший брат певца. Но брат Энрике Иглесиаса не называл пол ребенка.

Оказывается, Анна родила дочь. Теперь у двойняшек Люси и Николаса появилась младшая сестра. Спортсменка и музыкант уточнили, что их третий ребенок появился на свет 30 января.

Курникова счастлива стать многодетной мамой. "Мое солнышко", - подписан один из снимков. Судя по фото, которое женщина выложила в Инстаграм, ее знаменитый муж присутствовал на родах и сразу взял дочь на руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)13 Фев 2020 в 10:13 PST

Анна опубликовала два фото: на одном из них крошечная девочка лежит на плече мамы, на втором - к ней и дочке склонился Энрике и с нежностью смотрит на них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)13 Фев 2020 в 10:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)13 Фев 2020 в 10:27 PST