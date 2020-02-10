Анна Курникова стала многодетной мамой

//Общество 13+

10 февраля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

OH_GAR, globallookpress.com

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. О том, что Анна родила третьего ребенка, информацию подтвердил брат исполнителя Хулио Иглесиас-младший. Он заявил, что стал дядей, в интервью чилийской радиостанции ADN.

Но не уточнил, кто у него появился - племянник или племянница.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас не любят распространяться о своей семейной жизни. Но фото своих двойняшек Николаса и Люси, появившихся на свет в 2017 году, иногда выкладывают в соцсети. Поклонники пары догадались о грядущем пополнении в звездном семействе тоже по фото. Анна недавно начала скрывать беременный животик под просторной одеждой. Это заметили папарацци.

Иглесиас и Курникова стали парой в 2001 году. Недавно Анна стала писать в соцсети фамилию Курникова-Иглесиас.