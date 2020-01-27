Курникова ждёт третьего ребенка от музыканта Энрике Иглесиаса

Испанские журналисты сообщили о том, что российская теннисистка Анна Курникова беременна третьим ребёнком от певца Энрике Иглесиаса. У пары уже есть двойня, россиянка родила малышей в декабре 2017 года.
По имеющейся информации, третий ребёнок звёздной пары появится на свет в марте этого года. Иглесиас и Курникова не спешат комментировать информацию о скором прибавлении в семействе, однако опровергать её они тоже не стали.
Супруги воспитывают двоих детей – Люси и Николаса. Несмотря на долгие отношения, узаконить свой союз Иглесиас и Курникова решились только после рождения двойняшек – в октябре 2019 года.