Курникова ждёт третьего ребенка от музыканта Энрике Иглесиаса

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27 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Испанские журналисты сообщили о том, что российская теннисистка Анна Курникова беременна третьим ребёнком от певца Энрике Иглесиаса. У пары уже есть двойня, россиянка родила малышей в декабре 2017 года.

По имеющейся информации, третий ребёнок звёздной пары появится на свет в марте этого года. Иглесиас и Курникова не спешат комментировать информацию о скором прибавлении в семействе, однако опровергать её они тоже не стали.

Супруги воспитывают двоих детей – Люси и Николаса. Несмотря на долгие отношения, узаконить свой союз Иглесиас и Курникова решились только после рождения двойняшек – в октябре 2019 года.