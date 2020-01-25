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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Мария Миронова рассказала, каково быть мамой младенца в 46 лет

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Мария Миронова рассказала, каково быть мамой младенца в 46 лет
актриса Мария Миронова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Накануне в Москве состоялась XVIII торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Актриса Мария Миронов посетила мероприятие и рассказала журналистам, каково быть мамой младенца в 46 лет.

По словам Марии, маленький ребенок – это "прекрасно, но сложно". Актриса уточнила, что в определенном возрасте подобные процессы идут сложнее. Миронова добавила, что ее старший сын обожает младшего брата, однако у юноши уже своя жизнь, поэтому она справляется без его помощи. Женщина заметила, что ей также помогает няня.

Отметим, что Мария Миронова прекрасно выглядела на церемонии. Она выбрала длинное черное платье с атласным низом и кружевным верхом. Этот наряд подчеркнул ее стройную талию.

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