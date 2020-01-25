Мария Миронова рассказала, каково быть мамой младенца в 46 лет

Накануне в Москве состоялась XVIII торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Актриса Мария Миронов посетила мероприятие и рассказала журналистам, каково быть мамой младенца в 46 лет.
По словам Марии, маленький ребенок – это "прекрасно, но сложно". Актриса уточнила, что в определенном возрасте подобные процессы идут сложнее. Миронова добавила, что ее старший сын обожает младшего брата, однако у юноши уже своя жизнь, поэтому она справляется без его помощи. Женщина заметила, что ей также помогает няня.
Отметим, что Мария Миронова прекрасно выглядела на церемонии. Она выбрала длинное черное платье с атласным низом и кружевным верхом. Этот наряд подчеркнул ее стройную талию.
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