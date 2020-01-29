Папарацци сфотографировали беременную третьим ребенком Анну Курникову

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29 января 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Курникова, rf1/ZUMAPRESS.com

Испанские папарацци утверждают, что смогли добыть подтверждение того, что бывшая теннисистка Анна Курникова в самое ближайшее время подарит знаменитому певцу Энрике Иглесиаса третьего ребенка.

Фотографы сделали снимки, на которых можно увидеть Анну и Энрике во время отдыха на яхте. На фото заметна сильно изменившаяся фигура Курниковой – многие полагают, что спортсменка может родить буквально со дня на день.

Отметим, что пара никак не комментирует слухи о беременности женщины. Это неудивительно – Анна и Энрике не сразу сообщили поклонникам и о рождении своих близнецов Николаса и Люси. Курниковой удалось скрыть свою первую беременность от папарацци.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от enriqueiglesiaseifans (@enrique_iglesias_org)29 Янв 2020 в 7:02 PST