Папарацци сфотографировали беременную третьим ребенком Анну Курникову

Испанские папарацци утверждают, что смогли добыть подтверждение того, что бывшая теннисистка Анна Курникова в самое ближайшее время подарит знаменитому певцу Энрике Иглесиаса третьего ребенка.
Фотографы сделали снимки, на которых можно увидеть Анну и Энрике во время отдыха на яхте. На фото заметна сильно изменившаяся фигура Курниковой – многие полагают, что спортсменка может родить буквально со дня на день.
Отметим, что пара никак не комментирует слухи о беременности женщины. Это неудивительно – Анна и Энрике не сразу сообщили поклонникам и о рождении своих близнецов Николаса и Люси. Курниковой удалось скрыть свою первую беременность от папарацци.
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