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Алана Мамаева призналась, что рада, что муж-футболист побывал в колонии

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алана Мамаева призналась, что рада, что муж-футболист побывал в колонии
Фото: соцсети

Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана призналась, что рада тому, что её супруг 11 месяцев провел в заключении. По ее словам, он вышел из колонии абсолютно другим человеком.

Мамаева призналась, что для нее время, когда Павел оказался в тюрьме, было очень тяжелым. По словам девушки, она даже задумывалась о разводе, передает Teleprogramma.pro. Алана заверила, что простила мужа за все его прошлые ошибки.

«Он стал лучше. Больше не ругается матом. Стал выдержанным. Он думает о своей жизни, что делал раньше неправильно. Я рада, что он там был. Если бы он туда не попал, то наша семья развалилась бы», - рассказала Мамаева о супруге.

АБ

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