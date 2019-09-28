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28 сентября 2019, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Бывший полузащитник команды «Краснодар» Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».

В середине сентября 31-летний футболист был освобожден по УДО из колоннии, куда попал после драки в Москве вместе со своим другом Александром Кокориным.

«Краснодар» не взял Мамаева, расторг с ним контракт.

Футболист после освобождения вел переговоры с «Ростовом». Он прошел медосмотр в этом клубе, результаты устроили команду. В субботу, 28 сентября, «Ростов» играл с «Динамо» и во время матча было объявлено о подписании контракта с Мамаевым.

Полузащитник на трибуне наблюдал за игрой нового коллектива.

Контракт с ним планируется заключить на два года и три месяца с возможностью продления еще на год. При этом годовой доход Павла Мамаева с учетом базового гонорара и бонусов может достичь один миллион евро.