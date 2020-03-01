"Заказ Пригожина и Валерии", Гордон ответила своему экс-супругу и объяснила, почему странное видео появилось только сейчас

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1 марта 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Катя Гордон ответила бывшему мужу, который выложил в Сеть видео, где женщина явно в неадекватном состоянии, а заодно и объяснила, почему этот ролик стал достоянием общественности только сейчас.

«Мне 8 лет назад в голову не могло прийти, что муж меня не только оскорбляе, бье, а ещё и тайно снимает на камеру, когда мне плохо. В Париже, после очередного скандала и разборок, пили вино, потом провела час в обнимку с унитазом... бывший тащит меня из ванной на кровать и снимает. Вероятно, кто-то может подумать, что я в Париж через границы протащила дозу героина и укололась, пока он отходил - ну окей... Вот такой у меня был муж, отец моего ребёнка», - написала Катя в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, телеведущая назвала эту ситуацию заказной провокацией и обвинила во всем Иосифа Пригожина и Валерию. «Заказ есть заказ. Итак, из обещанного компромата от Пригожина: опять мой бывший клоун, амбивалентная наркоша, которую я видела лет 6 назад и суммарно неделю... и... и будет кое-что ещё, мне предупредительно прислали... я попрошу вас закупиться поп-корном и потерпеть. Я хочу, чтобы они уже вывалили все, что у них есть и жили спокойно. А я кайфую от того, что вырвалась из этого бреда: построила бизнес, привела себя в порядок, ращу детей... больше скрытого видео, сплетен и ада из моего прошлого! Тем доказательнее я буду говорить вам, девочки, что все в ваших руках! И огромное спасибо, что до всяких моих пояснений и журналисты и комментаторы сделали один простой вывод: ну и урод же Жорин и причём здесь наркотики...?», - объяснила она ситуацию Гордон и сообщила, что пользователей ждет еще порция компромата из ее прошлой жизни.

Подписчики поддержали своего кумира: «Мы все живые люди. Ничего такого страшного я не увидела на этом видео. А Жорин поступил мерзко. Даже не хочу комментировать его поступок», «Низко так обливать дерьмом мать своего сына. Сын вырастет и руку отцу не пожмёт за то, что тот сливает на всеобщее обозрение частное видео.... Как юрист он точно подмочил себе репутацию. Он не защищает, а топит. Задумайтесь. Идя к такому "защитнику"», «Если Валерия создаёт фонд для женщин и как я понимаю именно помощи женщинам, то вопрос: как она относиться, что адвокат, друг их семьи публикую в интернете такую грязь на мать своего ребенка! То есть можно подумать, что придет женщина в фонд просить помощи, расскажет свои секреты и если вдруг что-то пойдет не так, просто сольют компромат на эту женщину в интернет!?»