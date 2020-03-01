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В Сети разгорается новый скандал. Адвокат Жорин опубликовал видео "пьяной в дрова" Кати Гордон

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети разгорается новый скандал. Адвокат Жорин опубликовал видео

Новый скандал с известными адвокатами Сергеем Жориным и Катей Гордон. Настоящий мужчина поделился видеозаписью, на которой его экс-супруга не стоит на ногах и находится в абсолютно неадекватном состоянии.

Пользователи гадают – телеведущая пьяна в дрова или под действием запрещенных препаратов. По словам Жорина этот случай произошёл в Париже. Перед вылетом он ненадолго вышел из отеля, а когда вернулся, застал супругу в странном состоянии. «Так как часто после таких эпизодов Гордон пыталась меня обвинять в побоях, в качестве подстраховки для себя в будущем снял это видео», — рассказал он изданию СтарХит.

Как рассказал адвокат, он не раз наблюдал Екатерину в неадекватном состоянии, но зачем ему понадобилось выкладывать это видео сейчас, остается загадкой.

Ранее Екатерина Гордон публично обвинила экс-супругу рэпера Гуфа Айзу Анохину в употреблении наркотиков при ребёнке и предложила ей пройти тестирование. В ответ девушка предложила тест на наркотики пройти вместе, писал NEWS.ru.

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