Врач Прохора Шаляпина рассказала, какие проблемы со здоровьем певцу принес шикарный круиз

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27 февраля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: соцсети

Врач певца Прохора Шаляпина рассказал, что роскошный круиз с 40-летней пассией-миллионершей из Канады вылился для исполнителя в проблемы со здоровьем. Музыкант и его новая возлюбленная провели вместе отпуск в начале года.

Диетолог Шаляпина Надя Шарк рассказала, что за время отдыха в Лос-Анджелесе и круиза певец злоупотребил поздними ужинами и сладкими блюдами, а потому значительно прибавил в весе, чем нанес ущерб организму.

Сам Шаляпин похвастался, что лечение начало давать первые плоды. Музыкант уже смог справиться с желанием есть сладости, но для полного восстановления былой формы понадобится больше времени.