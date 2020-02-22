Андрей Сорока выставил на продажу в сети унитаз и новую двухспальную кровать

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22 февраля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Vadim Nekrasov, www.globallookpress.com

Актер Андрей Сорока, про которого говорят, что он муж актрисы Марии Мироновой и отец ее младшего сына, распродает несколько предметов мебели и вещи в Интернете.

27-летний Андрей Сорока разместил на одном из сайтов объявление о продаже унитаза с доводчиком по цене 7 тысяч рублей, оригинальной черной люстры за 5,5 тысяч, новой, прямо в упаковке , двуспальной кровати — за 35 тысяч рублей.

Актер также продает наручные часы и акустическую гитару. Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что мебель не пригодилась Марии Мироновой, вот ее молодой муж и занимается продажей. "Видимо, осталось после бесплатного ремонта от очередной телепрограммы, который в доме актрисы в элитном поселке Княжье озеро сделали пару лет назад", — пишут Сети.

Мария Миронова недавно родила второго ребенка. Мальчика назвали Федором. Имя отца второго сына актриса не раскрывает.

По признанию Марии, ее старший сын 27-летний Андрей Удалов обожает малыша.