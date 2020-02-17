Директор Моисеева раскрыл размер его пенсии:

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17 февраля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Борис Моисеев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».

«У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России … Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», - поделился Горох.

Ранее СМИ раскрыли пенсии некоторых звезд шоу-бизнеса, в том числе Аллы Пугачевой, Михаила Боярского и Ларисы Долиной.