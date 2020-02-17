Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Директор Моисеева раскрыл размер его пенсии:"Ему достаточно денег. Он живет обычной жизнью нормального человека"

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Директор Моисеева раскрыл размер его пенсии:
Фото: Борис Моисеев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на что не жалуются и никогда ничего ни у кого не просят».

«У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России … Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», - поделился Горох.

Ранее СМИ раскрыли пенсии некоторых звезд шоу-бизнеса, в том числе Аллы Пугачевой, Михаила Боярского и Ларисы Долиной.

 

БА

//картина дня

Общество

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

«Мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. На заклание отправили целую страну», – написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на…

//новости ан

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин…

//новости ан

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают все, что не удалось…

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция."А что страшнее самой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан