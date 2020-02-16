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Лариса Долина забыла оформить пенсию

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина забыла оформить пенсию
Лариса Долина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народная артистка России Лариса Долина, которой в этом году исполнится 65 лет, забыла оформить пенсию. Знаменитости, ровестники Долиной, раскрывают размеры своей пенсии. А певице и сказать нечего.

Пенсию оформить Долиной полагалось почти лесять лет назад, но артистка забыла про нее. И где сейчас положенные ей выплаты, она не знает.

Директор и продюсер Ларисы Длиной Илья Спицин рассказал, что даже после того, как положенные артистке выплаты оформили, "никто не знает", куда поступают эти средства и в каком размере, - сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Спицина, "Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит".

10 сентября 2020 года Ларисе Долиной исплнится 65 лет. 

О своих пенсия рассказали Лев Лещенко, Регина Дубовицкая, Алиса Фрейндлих. 

ИЧ

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