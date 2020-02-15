Народная артистка Алиса Фрейндлих назвала размер своей пенсии и куда тратит деньги

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15 февраля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Алиса Фрейндлих, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Российские артисты один за другим раскрывают размеры своих пенсий. Некоторые жалуются - мало, а кто-то вполне доволен. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих считает, что у нее пенсия нормальная.

Как объяснила актриса, она - блокадница, поэтому у нее пенсия большая. И еще Алиса Фрейндлих - почетный гражданин, поэтому пенсия удваивается. Фрейндлих не уточнила точную цифру, рассказала, что вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск, - сообщает портал Teleprogramma.pro.

8 декабря 2019 года Алисе Бруновне Фрейндлих исполнилось 85 лет. Она родилась в Ленинграде. Всю войну она прожила в родном городе. В декабре 1942 года поступила в первый класс. Училась в школе в блокадном Ленинграде.

В декабре 1945 года переехали с мамой в Таллинн к родственникам. Они там прожили до лета 1948 года.

При возвращении в Ленинград продолжила учиться в школе. В школе занималась в театральном кружке, в котором с детьми занималась Мария Александровна Призван-Соколова, актриса, известная любому лениградцу-театралу. В 1953 году после окончания школы Фрейндлих поступила в Ленинградский Театральный институт им. А. Островского.

Студенткой второго курса сыграла эпизодические роли в фильмах «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники». Первые роли исполнила в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Через несколько лет перешла в Ленинградский академический театр имени Ленсовета.

Ранее размер своей пенсии огласили Борис Грачевский, Юрий Лоза, Лев Лещенко и другие знаменитости.