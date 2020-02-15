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«Всей этой команде придется ответить»: Андрей Разин подал в суд на Шатунова, Лещенко и ВГТРК

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

«Всей этой команде придется ответить»: Андрей Разин подал в суд на Шатунова, Лещенко и ВГТРК
Музыкальный продюсер Андрей Разин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к певцам Юрию Шатунову и Льву Лещенко, а также к ВГТРК. Текст документа имеется в распоряжении «Аргументов недели».

Истец посчитал, что ответчики распространили сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, в ходе программы «Привет, Андрей!». Передача, продемонстрированная на телеканале «Россия-1» в конце 2019 года, была посвящена скандалу вокруг разрыва творческого союза Разина и Шатунова.

Шатунов, в частности, заявил в телеэфире, что Разин «пытается запретить мне петь мои хиты». Как отметил продюсер, данное высказывание является клеветой. Истец указал на наличие договора, который предоставляет бывшему вокалисту «Ласкового мая» право исполнять песни, написанные Разиным.

Также Юрий Шатунов обвинил продюсера в том, что тот якобы выступает под его фонограммы. По словам Андрея Разина, это неправда.

Кроме того, истец потребовал признать клеветой заявление принявшего участие в программе Льва Лещенко о том, что у Разина «латентная шизофрения».

Продюсер попросил суд взыскать с Шатунова и Лещенко денежную компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей с каждого. Также ВГТРК, как настаивает Андрей Разин, должна опровергнуть прозвучавшую в эфире информацию, которая порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

«Всей этой команде придется ответить за все свои слова. И, поверьте мне, данный процесс не первый, будет еще несколько разбирательств в отношении этой банды», - прокомментировал для «Аргументов недели» сложившуюся ситуацию Андрей Разин.

 

ДЦ

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