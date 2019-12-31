"Юрку жалко очень. Юра же неграмотный человек", - Андрей Разин об участии Шатунова в программе Малахова

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31 декабря 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Шатунов, фото: Tatiana Morozova, globallookpress

Продюсер Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы запретил выступать ему с песнями "Ласкового мая".

Андрей Разин дал эксклюзивное интервью главному редактору "Аргументы недели" Андрею Угланову и раскрыл, что происходит в шоу-бизнесе на самом деле.

По мнению Разина, Шатунов "не понимает куда он влез". "Юрку жалко очень. Но дело все в том, что Юра же неграмотный человек. Он только закончил 11 классов", - рассказал музыкальный продюсер. Андрей Разин считает, что Шатунов действительно продался.

Но он не обижается на Юру. "Я считал его всегда самым близким человеком и буду считать", - подчеркнул Разин.

Полное интервью Андрея Разина ЗДЕСЬ.