Лев Лещенко считает Андрея Разина

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1 января 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист СССР Лев Лещенко назвал продюсера Андрея Разина "поющим администратором". Лещенко был участником программы Андрея Малахова, на котором бывший солист группы "Ласковыый май" Юрий Шатунов сделал нелицеприятные высказывания в адрес Андрея Разина.

Так про Разина говорили, что он поет под фонограмму. Лев Валерьянович Лещенко считает, что " успех "Ласкового мая" был связан с Юрой Шатуновым". По его мнению, Андрей Разин — администратор, который никогда особо и не пел. "Он просто сейчас выдает себя за певца. Но это же не так", - цитирует Лещенко Nation News.

Андрей Разин уже прокомментировал программу Малахова, назвав его продажным телеведущим. Он назвал Лещенко единственным порядочным человеком, который почему-то оказался на шоу Малахова.

Андрей Разин дал интервью "Аргументам недели" по поводу заявлений Юрия Шатунова.

В передаче у Андрея Малахова бывший участник группы "Ласковый май" Юрий Шатунов рассказал, что Андрей Разин всячески мешает ему выступать, в то время как сам под фонограмму исполняет хиты группы его голосом.