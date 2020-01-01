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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Лев Лещенко считает Андрея Разина "поющим администратором"

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко считает Андрея Разина
Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист СССР Лев Лещенко назвал продюсера Андрея Разина "поющим администратором". Лещенко был участником программы Андрея Малахова, на котором бывший солист группы "Ласковыый май" Юрий Шатунов сделал нелицеприятные высказывания в адрес Андрея Разина.

Так про Разина говорили, что он поет под фонограмму. Лев Валерьянович Лещенко считает, что " успех "Ласкового мая" был связан с Юрой Шатуновым". По его мнению, Андрей Разин — администратор, который никогда особо и не пел. "Он просто сейчас выдает себя за певца. Но это же не так", - цитирует Лещенко Nation News.

Андрей Разин уже прокомментировал программу Малахова, назвав его продажным телеведущим. Он назвал Лещенко единственным порядочным человеком, который почему-то оказался на шоу Малахова.

Андрей Разин дал интервью "Аргументам недели" по поводу заявлений Юрия Шатунова. 

В передаче у Андрея Малахова бывший участник группы "Ласковый май" Юрий Шатунов рассказал, что Андрей Разин всячески мешает ему выступать, в то время как сам под фонограмму исполняет хиты группы его голосом. 

ИЧ

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