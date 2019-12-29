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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Как был Малахов проституткой, так он ей и остается", - высказался Разин о телеведушем после программы с Шатуновым

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото: vk.com/andreyrazinlm

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим солистом коллектива Юрием Шатуновым.

Андрей Разин: Привет, Андрей! Андрей Малахов

Андрей Разин: Привет, Андрей! Андрей Малахов

Скандал между Шатуновым и Разиным получил широкий общественный резонанс. В передаче у Андрея Малахова бывший участник группы "Ласковый май" Юрий Шатунов рассказал, что Андрей Разин всячески мешает ему выступать, в то время как сам под фонограмму исполняет хиты группы его голосом. По словам Шатунова, якобы Разин принудил его, чтобы стать крестным его сына. Юрий говорит, что Разин несколько лет не видел своего крестника.

Андрей Разин молчать не стал. "Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток", - заключил после программы Разин. "Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда", — написал продюсер в соцсети.

Семья Юрия Шатунова живет в Германии - жена и дети. Он приезжает работать в Россию. По словам Разина, он каждый год дарит своему крестнику не подарки, а посылает приличную сумму денег.

 "Аргументы недели" неоднократно писали о том, кому на самом деле принадлежат права на песни группы "Ласковый май". Хотите знать кому? Читайте здесь. 

 

ИЧ

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