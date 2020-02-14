Общественники предложили назначить Водонаевой,

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14 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Алена Водонаева, фото: vk.com/a.vodonaeva

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о материнском капитале. Бывшую звезду шоу "Дом-2" вызвали в полицию.

На Водонаеву написано два заявления.

Руководитель Общероссийской программы помощи беременным в кризисной ситуации Екатерина Маркова считает, что заявления Водонаевой оскорбляют не только многие современные семьи, но и "память поколений".

Екатерина Маркова напомнила, что большинство солдат Красной Армии были молодыми людьми из малообеспеченных семей. "Но они не были "рабами", а были "освободителями", - подчеркнула общественный деятель. "К ним у нее тоже презрение?" - поинтересовалась Маркова. По ее мнению, "оскорбившую" россиян Водонаеву нужно не штрафовать, а заставить принести пользу обществу, блогеру нужны обязательные общественные работы.

Маркова в качестве альтернативы кризисному центру для будущих мам предложила вакансию в центре помощи малообеспеченным семьям. Она считает, что тогда Водонаева поймет, что людям необходимы не "советы" про аборт, а человеческая поддержка.

"Семейные ценности, это самое важное, что передали мне родители с самого детства", - признавалась телеведущая несколько месяцев назад в соцсети.