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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Водонаева явилась на допрос

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Водонаева явилась на допрос
Фото: соцсети

Телеведущая, модель и светская львица Алёна Водонаева явилась в полицейское отделение в центре столицы на допрос. Известно, что на сегодняшний день на звезду написано минимум два заявления.

Предполагается, что стражи порядка будут разговаривать с телеведущей о её высказываниях на тему абортов, материнского капитала и семей, «которые живут в нищете и рожают детей». Резонансные заявления модель сделала в соцсети, чем возмутила часть населения страны.

Защита Водонаевой отмечает, что проверки в её отношении ведутся по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

АБ

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