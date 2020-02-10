Водонаеву вызвали в полицию из-за скандальных высказываний

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10 февраля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: super.ru

Фото: соцсети

Телеведущую Алёну Водонаеву вызвали в полицию из-за её высказываний о демографии и материнском капитале. Об этом рассказала адвокат звезды Екатерина Гордон.

Письмо с просьбой явиться в отделение МВД по Таганскому району города Москвы было направлено директору телеведущей. Гордон отметила, что истцом значится физическое лицо, однако, пока неизвестно, кто именно.

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей», - сообщила адвокат.