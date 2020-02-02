Виторган показал забавное фото с 3-летним сыном

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2 февраля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Максим Виторган, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский актер Максим Виторган поделился с поклонниками забавной фотографией с 3-летним сыном Платоном. Знаменитость устроил маленькому наследнику увлекательные выходные.

На снимке Виторган держит совместного с телеведущей Ксений Собчак сына на руках, но при этом стоит «на потолке». Актер решил прогуляться с Платона по развлекательным местам, сначала мужчины отправились в «Дом-перевертыш», а потом посетили контактным зоопарк.

«Хорек и Малек» - написал Виторган на фото в stories, где малыш рассматривает животное через клетку.

Напомним, что Ксения Собчаки Максим Виторган официально развелись в июне 2019 года. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, а актер отдыхает в компании Нино Нинидзе. При этом оба родителя не ограничивают друг друга в общении с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)1 Фев 2020 в 2:38 PST