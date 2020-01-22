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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Сети не утихают споры. Беременная Нинидзе сбежала от Виторгана накануне свадьбы ради более удачной партии?

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети не утихают споры. Беременная Нинидзе сбежала от Виторгана накануне свадьбы ради более удачной партии?
Фото: cоцсети

Бурное обсуждение пользователей Сети вызвал пост 47-летнего актера Максима Виторгана о предательстве. Он процитировал слова Льва Толстого: «Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается».

«Неужели опять? Да что же так не везет интеллигентному увальню с дамами? Как после этого вообще верить в любовь?», - запричитали подписчики бывшего мужа Ксении Собчак. А ведь так все красиво начиналось, да и продолжение – беременность, свадьба в ресторане «Чайка», назначенная на 20 марта, обещало быть вполне романтичным.

«Свадьба Масика Виторгана и Нино Нинидзе, назначенная на март этого года, была событием вынужденным. Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что Максим поверил. Но, судя по всему, не только он поверил в Ниночку. Впервые в жизни Нино снялась в главной роли у режиссёра Шота Гамисония. Конечно, рассуждать о том, чей ребёнок на самом деле у Ниночки, пока рано, но всё равно очень грустно», - пишет блогер Лена Миро.

Официального подтверждения расставания пары нет. При этом в светской тусовке ходят слухи, что причиной тому может быть более выгодная партия для Нинидзе. В сериале молодого режиссера Шота Гамисония «В постели» она впервые снялась в главной роли. Нино всегда была актрисой второго плана, но неожиданно стала ведущей актрисой.

БИ

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