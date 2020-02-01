Собчак призналась, что больна коронавирусом с детства, и получила рецепт излечения

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1 февраля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Пользователи сети не оценили юмор Ксении Собчак, заявившей на днях в своем инстаграм-аккаунте, что она больна коронавирусом с самого детства и «ничо, как-то выживает».

«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!!! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю…А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или немножко истеричка у всех?», - написала бывший кандидат в президенты России в своем инстаграме под снимком в черной диадеме со звездочками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)31 Янв 2020 в 8:46 PST

Комментарии к этому посту моментально взорвались народным гневом: «Люди умирают, ничего смешного в этом не вижу», «Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу», «Ужасный сарказм, в тот момент когда умирают люди», «На фоне смерти более двухсот человек шутка так себе. Впрочем, от жены Богомолова это ожидаемо»- это были самые вежливые из комментариев.

Менее сдержанные читатели согласились, что у Ксении Анатольевны точно серьезное заболевание: «То, что с детства больна на всю голову, не секрет». Немного посовещавшись, комментаторы установили диагноз: «Корона ей мозг сдавила» и сделали оптимистичный прогноз: «Ее легко вылечить! Лопатой сбиваешь корону и все!»

Вообще, конечно, вызывает недоумение этот флешмоб, устроенный нашей самокоронованной «элитой» на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Так, ранее в коронах отметились Филипп Киркоров и Николай Басков. Между тем, по данным на 1 февраля, число жертв коронавируса достигло 264 человека, заражение подтверждено у 11 877 человек.