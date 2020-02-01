В сети смеются над Киркоровым и Басковым в коронах

В сети смеются над королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и "золотым" голосом России, "натуральным блондином" Николаем Басковым, водрузившим на свои головы короны.
Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал в Инстаграм фото Киркорова и Баскова с коронами на головах и изумился: "Ужас какой". Фолловеры заметили, что "в России начался коронавирус".
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Телеведущая, блогер Ксения Собчак частенько путешествует по миру, и ее обеспокоили сообщения о коронавирусе в Китае.
Супруга режиссера Константина Богомолова надела на голову более скромную на вид корону, в сравнении с двумя артистами, и написала такой пост: "У меня корона — вирус с детства, и ничего, как-то выживаю… А вы как считаете, реально мы на пороге чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?"
По мнению Собчак, новый премьер-министр Михаил Мишустин зря закрыл границу с Китаем.
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Кстати, дочь Юдашкина и внуки вернулись из Китая в Россию.