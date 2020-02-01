Дочь Валентина Юдашкина привезла детей из Китая в Москву. Из-за коронавируса?

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1 февраля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksey Bychkov, globallookpress.com

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина привезла детей из Китая в Москву. Галина - единственная дочь Валентина и Марины Юдашкиных. Со своим супругом Петром Максаковым они подарили родителям двух внуков.

Марина Юдашкина опубликовала фото маленьких внуков Аркадия и Анатолия на своей странице в Инстаграм. По словам бабушки Марины, ее любимые внуки приехали и радуются снегу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)30 Янв 2020 в 1:04 PST

Дочь Юдашкиных со своей семьей живет в Гонконге. Галина и Петр Максаковы приглашали на Новый год Марину и Валентина.

Галя Юдашкина выкладывала в Инстаграм новогодние фото с родителями, мужем и детьми.В Гонконге Галина работает, а в свободное время они с мужем и детьми путешествуют.

С чем связано возвращение Юдашкиных- Максаковых в Россию, семейство не уточнило.

Гонконг - стремительно развивающийся административный район Китая. По последним данным, коронавирус выявляют во всех китайских провинциях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Gala Maxakov Yudashkina???? (@gyudashkina)31 Дек 2019 в 8:40 PST

Возможно, супруги решили не оставаться в Китае, где распространяется опасный коронавирус. А может быть у Петра и Галины отпуск, и они захотели провести его на родине. Тем более в Москве наконец выпал снег.