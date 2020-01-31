Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с бывшей супругой

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин поделился с поклонниками фотографиями с венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой. Исполнитель отметил, что торжественное мероприятие прошло несколько дней назад.
Екатерина Трофимова младше Владимира Кузьмина на 27 лет. Кроме того, в паре царит взаимопонимание и гармония, несмотря на расторжение брака несколько лет назад. Тогда возлюбленные прожили вместе 17 лет.
Подписчики поздравили своего кумира с возвращением к супруге и пожелали «счастья» и «долгой любви». Также мимо радостного события не прошла и певица Катя Лель.
«Вау! Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!», - написала звезда.
Напомним, что Владимир Кузьмин вернулся к экс-супруге после ухода к любовнице - яхтсменке Светлане Карпухиной.
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