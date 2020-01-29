Владимир Кузьмин и его бывшая супруга тайно обвенчались

Екатерина призналась, что они с Владимиром уже обвенчались и дали друг другу главные клятвы верности. Она, однако, не уточнила, когда и где это случилось. По словам женщины, официальная свадьба может состояться в течение 2020 года.

Напомним, супруги расстались в 2018 году после семнадцати лет брака. До этого Владимир Кузьмин был женат дважды. Поклонники были счастливы, узнав, что артист и его красавица-жена решили вновь стать семейной парой