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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Владимир Кузьмин и его бывшая супруга тайно обвенчались

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Владимир Кузьмин и его бывшая супруга тайно обвенчались
музыкант Владимир Кузьмин, Anatoly Lomohov/Russian Look
Бывшая жена народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала журналистам о тайном венчании с музыкантом. В ноябре прошлого года стало известно о воссоединении пары.
 
Екатерина призналась, что они с Владимиром уже обвенчались и дали друг другу главные клятвы верности. Она, однако, не уточнила, когда и где это случилось. По словам женщины, официальная свадьба может состояться в течение 2020 года.
 
Напомним, супруги расстались в 2018 году после семнадцати лет брака. До этого Владимир Кузьмин был женат дважды. Поклонники были счастливы, узнав, что артист и его красавица-жена решили вновь стать семейной парой.
ЕТ

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