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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сергей Шнуров отреагировал на вспышку коронавируса в стихах: "Путешествуйте по миру, пока нет очередей"

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров отреагировал на вспышку коронавируса в стихах:
Фото:Сергей Шнуров, Instagram

Лидер группировки «Ленинград» и популярный музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение в своем блоге получившему распространение в Китае новому коронавирусу. По его мнению, сейчас в мире исчезли очереди ко всем достопримечательностям.

«Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже - благодать! // Не бывает так, чтоб лихо, // Не могло чего-то дать», - поделился с поклонниками исполнитель.

При этом подписчики поддержали юмор музыканта, отметив, что Шнуров, как всегда высказался «гениально» и «в точку».

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