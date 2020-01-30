Сергей Шнуров отреагировал на вспышку коронавируса в стихах:

Лидер группировки «Ленинград» и популярный музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение в своем блоге получившему распространение в Китае новому коронавирусу. По его мнению, сейчас в мире исчезли очереди ко всем достопримечательностям.
«Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже - благодать! // Не бывает так, чтоб лихо, // Не могло чего-то дать», - поделился с поклонниками исполнитель.
При этом подписчики поддержали юмор музыканта, отметив, что Шнуров, как всегда высказался «гениально» и «в точку».
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