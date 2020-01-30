Минздрав и Роспотребнадзор назвали лекарства для лечения коронавируса

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30 января 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека.

Эксперты советуют использовать при лечении коронавируса Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Рибавирин – это противовирусный препарат, который быстро проникает в инфицированные клетки организма и блокирует вирусные рецепторы, подавляя синтез вирусной РНК.

Лопинавир и Ритонавир приспособлены для лечения ВИЧ, а Рекомбинантный интерферон бета-1b - рассеянного склероза. Однако средство способно создавать белки, которые обладают противовирусным и противовоспалительным свойством.

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