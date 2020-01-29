СМИ: в КНР нашли вещество, способное сдерживать коронавирус

Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук Китая смогли выявить лекарственное вещество, которое на клеточном уровне может эффективно сдерживать коронавирус.
В источнике говорится, что во время распространения вируса ученые изучали возбудители вируса и его источники. Кроме того, они рассмотрели возможные антивирусные средства и вакцины. Сейчас исследователи проводят эксперименты на мышах и приматах, чтобы разработать эффективный противовирусный препарат.
Ранее сообщалось, власти Китая передали РФ геном коронавируса, который позволит быстрее разработать вакцину.
Однако Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.