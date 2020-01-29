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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: в КНР нашли вещество, способное сдерживать коронавирус

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: агентство Синьхуа

СМИ: в КНР нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Фото: pixabay.com

Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук Китая смогли выявить лекарственное вещество, которое на клеточном уровне может эффективно сдерживать коронавирус.

В источнике говорится, что во время распространения вируса ученые изучали возбудители вируса и его источники. Кроме того, они рассмотрели возможные антивирусные средства и вакцины. Сейчас исследователи проводят эксперименты на мышах и приматах, чтобы разработать эффективный противовирусный препарат.

Ранее сообщалось, власти Китая передали РФ геном коронавируса, который позволит быстрее разработать вакцину.

Однако Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.

БА

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