Ученые Китая передали России геном нового коронавируса

Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России геном нового коронавируса. В ведомстве отметили, что теперь ученые обеих стран приступят к разработке вакцины.
«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», - говорится в сообщении генконсульства.
В ведомстве уточнили, что передача генома российским специалистам позволила в короткий период времени создать экспресс-тесты.
Сейчас посольство России в КНР решает вопрос об эвакуации граждан РФ из провинции Хубэй, установлена связь со 177 россиянами.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал руководителей соответствующих ведомств и правительство сделать все возможное, чтобы избежать проникновения нового коронавируса в Россию.