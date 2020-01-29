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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые Китая передали России геном нового коронавируса

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Ученые Китая передали России геном нового коронавируса
Фото: pixabay.com

Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России геном нового коронавируса. В ведомстве отметили, что теперь ученые обеих стран приступят к разработке вакцины.

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», - говорится в сообщении генконсульства.

В ведомстве уточнили, что передача генома российским специалистам позволила в короткий период времени создать экспресс-тесты.

Сейчас посольство России в КНР решает вопрос об эвакуации граждан РФ из провинции Хубэй, установлена связь со 177 россиянами.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал руководителей соответствующих ведомств и правительство сделать все возможное, чтобы избежать проникновения нового коронавируса в Россию.

БА

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