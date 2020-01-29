Путин оценил ситуацию с возможным распространением нового коронавируса на территории РФ

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29 января 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:Владимир Путин, сайт kremlin.ru

Президент Владимир Путин отреагировал на сообщение о возможном появлении нового типа коронавируса в России. Глава государства заявил, что правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребназдор сделают все возможное, чтобы избежать проникновения штамма 2019-nCoV на территорию страны.

«… практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - отметил президент.

При этом Путин добавил, что коронавирус – это «новое явление» и нужно понять, «насколько мы готовы к этому вызову».

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин организовал штаб по борьбе с коронавирусом, в который вошли вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко и др.

В Минздраве РФ назвали примерный срок, когда новый коронавирус может проникнуть в Россию.