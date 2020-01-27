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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Премьер Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Премьер Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Михаил Мишустин, фото: Russian State Duma

Председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

В штаб войдут заместители главы правительства, главы ведомств: Министерства здравоохранения, Минтранса, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, очаг которой в Китае. Глава этого ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на новый тип коронавируса, - передаёт RT.
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