Премьер Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
В штаб войдут заместители главы правительства, главы ведомств: Министерства здравоохранения, Минтранса, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, очаг которой в Китае. Глава этого ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на новый тип коронавируса, - передаёт RT.
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