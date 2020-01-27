Доктор Александр Мясников о новом коронавирусе:

//Общество 13+

27 января 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Vladimir Melnikov, globallookpress.com

Главный врач одной из московских больниц, ведущий программы о здоровье на телевидении Александр Мясников высказал свое мнение о короновирусе, который диагностирован в Китае и о котором массово пишут СМИ. Доктор Мясников напомнил, что мутации коронавируса, передающегося от животных, были и ранее.

Теледоктор напомнил, что в 2002 году жертвами возникшего в Китае коронавируса "SARS-Co" стали более 700 человек по всему миру. Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, что тогда вирус сошел на нет, а на его ликвидацию были потрачены колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. "Это ключевые слова", - подчеркнул теледоктор.

По данным Мясникова, от гриппа умирает столько же людей, а от его осложнений еще больше, чем от коронавируса.

Московский врач считает, что "кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы, предыдущая эпидемия заглохла годы назад".

Как отметил доктор Мясников, новый китайский коронавирус диагностирован у 0,00000024% населения Китая. "... генотип его уже известен, идут разработки препаратов против него. На это выделяются деньги", - подчеркнул врач и напомнил, что "во время прошлого коронавируса вакцину так и не придумали — все сошло само по себе".

"Вывод- не сейчас! Ну а на вопрос «почему такая паника и нагнетание» классический ответ: «ищите тех, кому это выгодно!" - заключил Александр Мясников.

Напомним, в некоторых странах мира в аэропортах проверяю пассажиров, прибывших из Китая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, какие меры принимаются в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее провела брифинг по коронавирусу.

Главный врач одной из московских больниц, ведущий программы о здоровье на телевидении Александр Мясников высказал свое мнение о короновирусе, который диагностирован в Китае и о котором массово пишут СМИ. Доктор Мясников напомнил, что мутации коронавируса, передающегося от животных, были и ранее. Теледоктор напомнил, что в 2002 году жертвами возникшего в Китае коронавируса "SARS-Co" стали более 700 человек по всему миру. Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, что тогда вирус сошел на нет, а на его ликвидацию были потрачены колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. "Это ключевые слова", - подчеркнул теледоктор. По данным Мясникова, от гриппа умирает столько же людей, а от его осложнений еще больше, чем от коронавируса. Московский врач считает, что "кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы, предыдущая эпидемия заглохла годы назад".Как отметил доктор Мясников, новый китайский коронавирус диагностирован у 0,00000024% населения Китая. "... генотип его уже известен, идут разработки препаратов против него. На это выделяются деньги", - подчеркнул врач и напомнил, что "во время прошлого коронавируса вакцину так и не придумали — все сошло само по себе". "Вывод- не сейчас! Ну а на вопрос «почему такая паника и нагнетание» классический ответ: «ищите тех, кому это выгодно!" - заключил Александр Мясников.