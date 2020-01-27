В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса на территории РФ

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27 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, какие меры предпринимаются в РФ для предотвращения распространения нового коронавируса.

Песков отметил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее уже провела брифинг по этому вопросу. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что в стране принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни.

«Что-то к этому добавлять, я не буду этого делать, но тем не менее нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются», - заявил представитель Кремля.