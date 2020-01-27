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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Челябинске от неизвестного заболевания девочка-подросток умерла в больнице

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске от неизвестного заболевания девочка-подросток умерла в больнице
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Челябинске от неизвестного заболевания умерла 13-летняя девочка, ученица седьмого класса одной из школ города. Несколько дней назад у школьницы поднялась высокая температура.  Ребенка  госпитализировали.

Но подросток  умер в больнице. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти девочку.
Информацию о смерти школьницы подтвердили в пресс-службе горздрава.

Девочка училась в седьмом классе школы № 94 в Металлургическом районе Челябинска. Смерть школьницы местные жители обсуждают в соцсетях.  Пользователи сети говорят, что родителям одноклассников девочки сказали, что она умерла от гриппа.
В СУ СКР по Челябинской области информацию о смерти школьницы пока не комментируют.

По данным горздрава Челябинска, в городе в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на карантин закрыты десятки классов в разных городских школах.

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