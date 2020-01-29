Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа – Амурская область и Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский край.
«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа», - уточнила она.
Голикова пояснила, что должен осуществляться режим, который позволит возвращать российских граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и отправлять китайских граждан домой.
«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля», - заключила она.
В правительстве Калининградской области сообщили, что у прибывших из Китая туристов обнаружили вирусное заболевание.