Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти регионах

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29 января 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа – Амурская область и Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский край.

«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа», - уточнила она.

Голикова пояснила, что должен осуществляться режим, который позволит возвращать российских граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и отправлять китайских граждан домой.

«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля», - заключила она.

В правительстве Калининградской области сообщили, что у прибывших из Китая туристов обнаружили вирусное заболевание.