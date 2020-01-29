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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти регионах

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти регионах
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа – Амурская область и Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский край.

«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа», - уточнила она.

Голикова пояснила, что должен осуществляться режим, который позволит возвращать российских граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и отправлять китайских граждан домой.

«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля», - заключила она.

В правительстве Калининградской области сообщили, что у прибывших из Китая туристов обнаружили вирусное заболевание.

БА

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