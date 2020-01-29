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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили вирусное заболевание

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили вирусное заболевание
Фото: pixabay.com

В правительстве Калининградской области сообщили, что у прибывших из Китая туристов обнаружили вирусное заболевание. При этом на пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа гражданами.

«По состоянию на 29 января, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано. В пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», - пояснили в ведомстве, отметив, что у прибывших из КНР граждан выявили грипп.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что кроме пограничных пунктов отслеживаются все ситуации, которые связаны с прибывшими из Китая и обратившимися за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Также проведены необходимые учения с сотрудниками местного аэропорта.

Все медицинские организации региона полностью готовы к приему пациентов.

Ранее вирусолог рассказал, способна ли медицинская маска защитить от заражения новым коронавирусом. 

БА

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