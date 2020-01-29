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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Вирусолог рассказал, что способно защитить от воздействия коронавируса: "Полностью практически ничего не защитит от заражения"

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

Вирусолог рассказал, что способно защитить от воздействия коронавируса:
Фото: pixabay.com

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что медицинская маска является одним из эффективных средств против вирусов, однако россияне её носят неправильно.

«… в России в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает … промокшая маска – "пылесос" различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний», - пояснил врач.

Щелканов отметил, что наибольший эффект маска приносит, если её надеть на «больного человека» или подозревающего это. При этом он считает, что респираторы с фильтром до 100 нанометров способны лучше защитить, в том числе от коронавируса.

«Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни … Только костюм химической и Только костюм химической и биологической защиты полностью защитит», - заключил он.

Ранее в Минздраве РФ назвали примерный срок, когда новый коронавирус может проникнуть в Россию. 

БА

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