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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В США ищут связь между коронавирусом и пивными напитками

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Google Trends

В США ищут связь между коронавирусом и пивными напитками
Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах пользователи пытаются найти связь нового типа короновируса с пивом. Отмечается, что данное сочетание слов вошло в топ – 10 запросов поисковой системы Google.

Согласно источнику, жители США, начиная с 20 января, активно ищут в Интернете страницы по ключевым словам: «corona, beer, virus».

При этом пользователи считают, что появление коронавируса в стране может быть связано с пивом «Corona». Особенно популярным данный запрос является в штатах Канзас, Миссури, Невада, Оклахома и Кентукки.

Кроме этого, заразиться через пиво бояться граждане Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.

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БА

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